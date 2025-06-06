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«ПассИровать» или «пассеровАть» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В рекламе показывают чудо-сковороду, в которой овощи удобно пассИровать. Нет ли здесь ошибки: возможно, «пассеровАть»? Что это означает и как правильно поставить ударение в глаголе?

Всегда поможет словарь. В нем есть 2 трудных глагола с удвоенной С - «пассИровать» и «пассеровАть». Они различаются написанием, ударением, значением и, главное, сферами употребления.

Любители и знатоки кулинарии, а вместе с ними и практически все домохозяйки знают, что пассеровАть - слегка обжаривать в небольшом количестве масла. Здесь ударение стоит за корнем, а перед Р пишется гласная Е: пассерУют лук и морковь, кладут в суп пассерОванные овощи (прошедшие пассеровАние, или пассерОвку).

Другой глагол, «пассИровать» (с ударной И), - из обихода акробатов. Он обозначает поддержку гимнаста при исполнении упражнений. Можно пассИровать и обруч, передавая его кому-то, ведь французский глагол, от которого образован русский, буквально это и означает.

Итак, какой глагол выбрать, подскажет ситуация: на кухне пассерУют, в цирке пассИруют.

И говорят грамотно!

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