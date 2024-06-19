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Ликбез

Как безопасно купить подержанную машину?

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь купить машину, буду вторым владельцем. Что из документов мне нужно проверить, чтобы потом не возникло проблем?

Ответ специалиста

Чтобы безопасно купить подержанный автомобиль, необходимо вначале проверить продавца, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Нужно узнать, находится ли бывший владелец в браке.

«Если второй супруг не дал согласия на продажу авто, при разводе он может потребовать отменить сделку и вернуть ему половину стоимости или саму машину. Чтобы избежать этого, получите нотариально заверенное согласие второго супруга», - объяснили специалисты.

Также следует проверить, не в залоге ли транспортное средство, иначе есть риск заполучить и долги бывшего владельца. Информация предоставляется бесплатно, размещена в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты.

«Еще лучше - заверить куплю-продажу авто у нотариуса. Он пообщается со всеми сторонами сделки, тщательно проверит документы и юридически значимые факты. Например, узнает, не банкрот ли продавец и не ограничена ли его дееспособность. Также он поможет составить юридически грамотный договор», - отметили эксперты.

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