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Ликбез

Можно ли взять отпуск сразу после трудоустройства?

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Вопрос от интернет-пользователя

Только устроился на работу, но уже нужно взять оплачиваемый отпуск. Могут ли мне его дать, или нужно обязательно ждать полгода?

Ответ специалиста

По закону, прежде чем дадут оплачиваемый отпуск, должно пройти полгода, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф». Но есть исключения.

истечения установленного срока не нужно ждать несовершеннолетним, усыновившим детей младше 3 месяцев и тем, кто трудится по совместительству (когда они берут отпуск на основной работе, то на второй его тоже должны дать).

Правило не касается также:

- женщин, желающих отдохнуть перед отпуском по беременности и родам или сразу после него;

- мужчин, когда их супруги находятся в отпуске по беременности и родам.

Но даже если вы не подходите под перечисленные категории, есть шанс получить желаемое, договорившись с руководством.

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