Что нужно знать об испытательном сроке?

Вопрос от интернет-пользователя
Устраиваюсь на работу. Говорят, сначала буду на испытательном сроке. Сколько он может длиться?
Ответ специалиста
Испытательный срок при трудоустройстве устанавливают по соглашению сторон и указывают в договоре, пояснили эксперты портала «Объясняем.РФ».
Длительность устанавливает работодатель.
«Он не может быть более 6 месяцев для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей; 3 месяцев - для остальных работников; 2 недель - если сотрудника нанимают на срок от 2 до 6 месяцев», - сообщили специалисты.
Работодатель не имеет права продлевать испытательный срок, если сотрудник не пропустил часть этого периода по каким-то причинам. Тогда срок продлевается на количество неотработанных дней.
Испытательный срок не устанавливается:
- кандидатам, получившим должность по конкурсу или в порядке перевода из другой компании;
- беременным и матерям с детьми младше полутора лет;
- несовершеннолетним;
- выпускникам вузов и колледжей, которые впервые приступают к работе в течение года после окончания обучения.
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