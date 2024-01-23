Можно ли получать зарплату наличными?

23.01.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

На работе перечисляют деньги на карту, а мне так стало неудобно. Могу ли я потребовать, чтобы давали наличными?

Ответ юриста

Согласно статье 136 ТК РФ, зарплата может выплачиваться как по месту работы, так и через банк. Условия должны быть прописаны в коллективном либо в трудовом договоре.

Если при устройстве вы дали свое согласие на получение зарплаты на карту, то именно требовать выдачи наличными вы не можете - только попросить, а работодатель вправе отказать. Вам необходимо написать заявление на имя директора.

Если у вас проблема с банком, вы можете выбрать другой.

«Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты», - гласит закон.