Что делать с прошлогодней освященной водой?

18.01.2024 | 14:45

Вопрос от интернет-пользователя

В этом году освящаем воду, но в банке еще есть остаток с прошлого. Что с ним делать?

Ответ специалиста

Прошлогодней освященной водой можно, например, умыться, окропить дом, машину. Также верующие поливают ею растения.

Если вода зацвела и испортилась, переживать не стоит. Существует множество естественных процессов, по которым это случается. Нужно найти место, где не ходят животные и люди («непопираемое»), и вылить там. Хорошим вариантом считается река.