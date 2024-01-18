Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 янв 2024|17:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что делать с прошлогодней освященной водой?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

В этом году освящаем воду, но в банке еще есть остаток с прошлого. Что с ним делать?

Ответ специалиста

Прошлогодней освященной водой можно, например, умыться, окропить дом, машину. Также верующие поливают ею растения.

Если вода зацвела и испортилась, переживать не стоит. Существует множество естественных процессов, по которым это случается. Нужно найти место, где не ходят животные и люди («непопираемое»), и вылить там. Хорошим вариантом считается река.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте