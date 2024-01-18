Что делать с прошлогодней освященной водой?

Вопрос от интернет-пользователя
В этом году освящаем воду, но в банке еще есть остаток с прошлого. Что с ним делать?
Ответ специалиста
Прошлогодней освященной водой можно, например, умыться, окропить дом, машину. Также верующие поливают ею растения.
Если вода зацвела и испортилась, переживать не стоит. Существует множество естественных процессов, по которым это случается. Нужно найти место, где не ходят животные и люди («непопираемое»), и вылить там. Хорошим вариантом считается река.
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