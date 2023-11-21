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Ликбез

Как распознать финансовую пирамиду

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Вопрос от интернет-пользователя

Друг втянулся в какую-то непонятную схему. Хочет разбогатеть, а сам только отдает деньги. Уверен, что получит больше, чем вложил, и надо просто ждать. Предлагает знакомым тоже поучаствовать в развитии «бизнеса». Вопрос: как распознать финансовую пирамиду?

Ответ специалиста

Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

- обещание высоких доходов без какого-либо риска. Финансовые пирамиды обычно обещают очень большую прибыль, не требуя каких-либо усилий;

- система привлечения. Одна из особенностей пирамидальных схем - это постоянное привлечение новых участников для финансирования выплат старым;

- отсутствие ясной стратегии. Реальные компании обычно имеют четкую и понятную стратегию инвестирования средств. Если вам не объясняют, как будут использоваться ваши деньги и где они хранятся, это должно насторожить;

- деятельность вне закона, так как отсутствуют необходимые разрешения.

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