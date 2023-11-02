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Ликбез

Можно ли ходить через участок соседей, если нет дороги к своему?

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Вопрос от интернет-пользователя

Есть дача, участок заблокирован со всех сторон, поэтому мы с семьей ходили все время через соседей, они были не против. Теперь там новый собственник, и он запрещает пользоваться дорожкой. Что делать?

Ответ юриста

Вам нужно обратиться в суд для установления сервитута.

Согласно статье 274 ГК РФ, вы должны потребовать от нового хозяина предоставления права ограниченного пользования его участком, если по-другому добираться до своего вы не можете.

«Сервитут устанавливается для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества», - говорится в статье.

Установить сервитут можно по соглашению сторон. Эта процедура требует регистрации. Если с собственником не удастся договориться, спор решается в суде - необходимо подать иск.

При этом сосед вправе требовать плату за пользование участком.

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