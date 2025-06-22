Чем можно заменить кофе, чтобы взбодриться?

Вопрос от интернет-пользователя
Стал пить очень много кофе и понял, что у меня, скорее всего, зависимость. Чем можно его заменить, чтобы бодрило?
Ответ специалиста
Заменить кофе можно несколькими напитками. К ним относятся:
- зеленый чай - содержит кофеин, но в гораздо меньшем количестве, повышает тонус и концентрацию внимания;
- цикорий - по вкусу похож на кофе, именно по этой причине его часто выбирают в качестве альтернативы, хотя сам по себе он не бодрит;
- настой из имбиря - стимулирует умственную активность, для вкуса можно добавить лимон и мед;
- какао и горячий шоколад - содержат теобромин, который способен дать легкий подъем энергии;
- комбуча - ферментированный чай с небольшим количеством кофеина и пробиотиками, улучшает самочувствие и также оказывает бодрящий эффект.
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