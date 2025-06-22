Чем можно заменить кофе, чтобы взбодриться?

22.06.2025 | 16:48

Вопрос от интернет-пользователя

Стал пить очень много кофе и понял, что у меня, скорее всего, зависимость. Чем можно его заменить, чтобы бодрило?

Ответ специалиста

Заменить кофе можно несколькими напитками. К ним относятся:

- зеленый чай - содержит кофеин, но в гораздо меньшем количестве, повышает тонус и концентрацию внимания;

- цикорий - по вкусу похож на кофе, именно по этой причине его часто выбирают в качестве альтернативы, хотя сам по себе он не бодрит;

- настой из имбиря - стимулирует умственную активность, для вкуса можно добавить лимон и мед;

- какао и горячий шоколад - содержат теобромин, который способен дать легкий подъем энергии;

- комбуча - ферментированный чай с небольшим количеством кофеина и пробиотиками, улучшает самочувствие и также оказывает бодрящий эффект.