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«ДивиденТы» или «дивиденДы» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Дело принесет дивиденты. Или правильно сказать «дивиденды»? Какая буква в конце слова и что оно означает?

Правильно - с согласной Д в конце и двумя И: дивиденды. Если знать, откуда происходит слово, то можно проверить его правописание и понять значение.

Корни его восходят к латинскому глаголу dividо - «делить, разделять». От него, между прочим, происходит и слово «дивизия» (воинское подразделение). А «дивиденд» - от латинского dividendum, буквально «то, что надлежит разделить».

Что делят? Прибыль какого-нибудь предприятия. «Дивиденд» сегодня в первую очередь употребляется как экономический, торговый термин: части дохода предприятия, которые получают его акционеры.

Определяется каждая доля часть пропорционально вложенному капиталу или количеству акций компании, которыми владеет покупатель. Чем больше акций - тем выше дивиденды; чем больше вложили - тем больше получили. Причем и в переносном смысле тоже, ведь дивидендами называют еще благоприятные последствия чего-то сделанного ранее. Так, забота о детях приносит дивиденды в старости.

Будем говорить грамотно!

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