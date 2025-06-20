Что означает слово «коммуникабельный»?

20.06.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

О некоторых говорят: он человек коммуникабельный. Это хорошо или плохо? Что значит «коммуникабельный» и как правильно написать слово?

Быть коммуникабельным хорошо, это полезное качество, ведь прилагательное характеризует человека, который без труда устанавливает контакт с кем угодно, даже с незнакомцем.

С коммуникабельным легко общаться, и это отражает корень слова: в нем пишутся две буквы М - так же как и в родственном «коммуникация». Это часто звучащее сегодня слово родилось в латыни от глагола, который означал «делаю общим, связываю», а в русский язык попало в эпоху Петра I в своем первом, исходном значении «связь, сообщение».

До сих пор пути сообщения, транспорта, связи называют коммуникациями. Летают самолеты из города в город - значит, налажена воздушная коммуникация. Построили дом, но жить в нем невозможно, пока не провели газ, воду, электричество - иными словами, не подвели коммуникации.

А еще «коммуникация» - не только сообщение, но и общение, то, что связывает человека с человеком, дает возможность обменяться мыслями. Теперь понятно, почему того, кто вступает в коммуникацию, коммуницирует (то есть общается) легко, называют коммуникабельным.

Будем говорить грамотно!