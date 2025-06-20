Что означает слово «коммуникабельный»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
О некоторых говорят: он человек коммуникабельный. Это хорошо или плохо? Что значит «коммуникабельный» и как правильно написать слово?
Быть коммуникабельным хорошо, это полезное качество, ведь прилагательное характеризует человека, который без труда устанавливает контакт с кем угодно, даже с незнакомцем.
С коммуникабельным легко общаться, и это отражает корень слова: в нем пишутся две буквы М - так же как и в родственном «коммуникация». Это часто звучащее сегодня слово родилось в латыни от глагола, который означал «делаю общим, связываю», а в русский язык попало в эпоху Петра I в своем первом, исходном значении «связь, сообщение».
До сих пор пути сообщения, транспорта, связи называют коммуникациями. Летают самолеты из города в город - значит, налажена воздушная коммуникация. Построили дом, но жить в нем невозможно, пока не провели газ, воду, электричество - иными словами, не подвели коммуникации.
А еще «коммуникация» - не только сообщение, но и общение, то, что связывает человека с человеком, дает возможность обменяться мыслями. Теперь понятно, почему того, кто вступает в коммуникацию, коммуницирует (то есть общается) легко, называют коммуникабельным.
Будем говорить грамотно!
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