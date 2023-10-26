Что делать, если не дают зарплату?

Вопрос от интернет-пользователя
На работе не выдают зарплату, кормят одними обещаниями. Что делать?
Ответ специалиста
Если зарплату задержали меньше чем 15 дней, нужно написать заявление в двух экземплярах с требованием выплатить деньги, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф». Один предназначен для работодателя, а второй - для сотрудника, там ставят отметку о принятии.
Если зарплату не выдают больше 15 дней, нужно направить жалобу в трудовую инспекцию. Это можно сделать онлайн на портале «Онлайнинспекция.рф» или лично в Гострудинспекции.
При этом сотрудник вправе приостановить работу до тех пор, пока с ним не рассчитаются. О принятии подобного решения нужно сообщить работодателю в письменной форме.
Такое право отсутствует у государственных служащих, сотрудников скорой помощи и некоторых других профессий.
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