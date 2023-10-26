Что делать, если не дают зарплату?

26.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

На работе не выдают зарплату, кормят одними обещаниями. Что делать?

Ответ специалиста

Если зарплату задержали меньше чем 15 дней, нужно написать заявление в двух экземплярах с требованием выплатить деньги, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф». Один предназначен для работодателя, а второй - для сотрудника, там ставят отметку о принятии.

Если зарплату не выдают больше 15 дней, нужно направить жалобу в трудовую инспекцию. Это можно сделать онлайн на портале «Онлайнинспекция.рф» или лично в Гострудинспекции.

При этом сотрудник вправе приостановить работу до тех пор, пока с ним не рассчитаются. О принятии подобного решения нужно сообщить работодателю в письменной форме.

Такое право отсутствует у государственных служащих, сотрудников скорой помощи и некоторых других профессий.