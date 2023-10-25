Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Можно ли уплатить налоги за другого человека?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

У отца не уплачены налоги, но он ничего не делает. Могу ли я сам рассчитаться за него?

Ответ специалиста

Да, можете. Как объясняют специалисты Федеральной налоговой службы, порядок будет таким же, как и при уплате налога за себя.

Если пользоваться электронным сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин», необходимо указать реквизиты лица, за которого производится платеж.

«При оплате налогов из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» платеж формируется автоматически, поэтому осуществлять оплату необходимо из «Личного кабинета» лица, которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица», - рассказали специалисты.

При этом стоит все рассчитать правильно, так как человек, внесший плату за третье лицо, не может требовать возврата денег из бюджетной системы РФ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте