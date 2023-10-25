Можно ли уплатить налоги за другого человека?

25.10.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

У отца не уплачены налоги, но он ничего не делает. Могу ли я сам рассчитаться за него?

Ответ специалиста

Да, можете. Как объясняют специалисты Федеральной налоговой службы, порядок будет таким же, как и при уплате налога за себя.

Если пользоваться электронным сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин», необходимо указать реквизиты лица, за которого производится платеж.

«При оплате налогов из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» платеж формируется автоматически, поэтому осуществлять оплату необходимо из «Личного кабинета» лица, которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица», - рассказали специалисты.

При этом стоит все рассчитать правильно, так как человек, внесший плату за третье лицо, не может требовать возврата денег из бюджетной системы РФ.