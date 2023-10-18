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Ликбез

Можно ли получить маткапитал наличными?

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Вопрос от интернет-пользователя

Есть материнский капитал, а денег не хватает. Можно ли его обналичить, чтобы на эти средства просто жить?

Ответ специалиста

Обналичить материнский капитал нельзя, но его можно направить на определенные цели. Вы имеете право оформить ежемесячную выплату, если среднедушевой доход семьи ниже двух прожиточных минимумов или равен им.

«Выплата предоставляется на основании заявления о распоряжении сертификатом на маткапитал и осуществляется до достижения ребенком возраста 3 лет. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 3 лет ежемесячная выплата может быть назначена на каждого», - объясняют специалисты Соцфонда.

Подать заявление можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка.

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