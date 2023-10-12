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Ликбез

Можно ли отказаться от медицинской помощи?

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Вопрос от интернет-пользователя

Заболел, вызвал врача, сказали нужно меня госпитализировать. Могу ли я отказаться от медицинской помощи?

Ответ юриста

Да, вы можете не давать согласия, если его от вас требуют. В статье 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится, что медпомощь оказывается на основе информированного добровольного согласия гражданина.

Однако в ряде случаев от вашего согласия ничего не зависит:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы;

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель.

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