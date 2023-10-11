Что грозит родителю за поздние прогулки ребенка?

11.10.2023 | 14:50

Вопрос от интернет-пользователя

Сыну - 14, он потерял телефон, когда гулял с друзьями. Время было около 12 часов ночи. Пошли в полицию, написали заявление. Теперь меня вызывают на комиссию: почему ребенок так поздно гулял. Что мне грозит?

Ответ юриста

Вам грозит штраф.

Статья 5.35 КоАП РФ гласит:

«1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей».