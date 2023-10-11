Что грозит родителю за поздние прогулки ребенка?

Вопрос от интернет-пользователя
Сыну - 14, он потерял телефон, когда гулял с друзьями. Время было около 12 часов ночи. Пошли в полицию, написали заявление. Теперь меня вызывают на комиссию: почему ребенок так поздно гулял. Что мне грозит?
Ответ юриста
Вам грозит штраф.
Статья 5.35 КоАП РФ гласит:
«1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей».
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