Можно ли удалить отпечатки пальцев из баз МВД?

10.10.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сдавал отпечатки пальцев в МВД, когда устраивался работать охранником. Сейчас уволился. Можно ли теперь удалить эти данные из базы?

Ответ юриста

Да, вы имеете право потребовать удаления отпечатков. Такая информация называется дактилоскопической.

Согласно статье 15 федерального закона от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ, информация, полученная в результате проведения добровольной государственной дактилоскопической регистрации, уничтожается по истечении срока ее хранения или в срок не позднее 30 суток со дня поступления письменного заявления гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства.

Заявление подается в орган внутренних дел независимо от места жительства или пребывания на территории РФ.

По просьбе заявителя ему выдается уведомление об уничтожении дактилоскопической информации.