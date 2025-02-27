Должны ли оплачиваться выходные в командировке?

27.02.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отправили в командировку, но не заплатили за выходные дни, хотя я тогда работал. Должно ли так быть?

Ответ специалиста

В командировке человеку полагаются суточные, кроме того, должен оплачиваться его труд: в выходные - не менее чем в двойном размере либо в одинарном, но с предоставлением дополнительного дня отдыха. Что выбрать, решает сам работник.

«Если в выходной или праздничный день вы не трудились (просто находились в командировке), выплачиваются только суточные», - объяснили специалисты Минтруда РФ.

При этом средний заработок будет сохраняться за все дни, проведенные в командировке согласно графику, включая время, потраченное на дорогу.