Должны ли оплачиваться выходные в командировке?

Вопрос от интернет-пользователя
Отправили в командировку, но не заплатили за выходные дни, хотя я тогда работал. Должно ли так быть?
Ответ специалиста
В командировке человеку полагаются суточные, кроме того, должен оплачиваться его труд: в выходные - не менее чем в двойном размере либо в одинарном, но с предоставлением дополнительного дня отдыха. Что выбрать, решает сам работник.
«Если в выходной или праздничный день вы не трудились (просто находились в командировке), выплачиваются только суточные», - объяснили специалисты Минтруда РФ.
При этом средний заработок будет сохраняться за все дни, проведенные в командировке согласно графику, включая время, потраченное на дорогу.
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