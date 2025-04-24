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Общество

Мошенники убеждают россиян им звонить

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Аферисты придумали еще один способ, как поймать жертву на крючок. Они убеждают людей им звонить.

Мошенники шлют поддельные уведомления, сообщая о взломах аккаунтов, незаконных списаниях, подозрительных операциях и доставках. Человеку предлагают позвонить по «телефону горячей линии», чтобы во всем разобраться, однако номер принадлежит кол-центру преступников.

МВД РФ в телеграм-канале «Вестник киберполиции России» предупреждает: звонить можно лишь по проверенным телефонам.

«У «Госуслуг» только один номер для связи - 8 (800) 100-70-10; контактный центр Банка России - 300 (для звонков с мобильного), 8 (800) 300-30-00; справочно-информационный центр Роскомнадзора - 8 (495) 198-65-01; контакт-центр ФНС России - 8 (800) 222-22-22; экстренные службы - 112», - перечислили полицейские.

Ранее в Пензе пенсионерка попалась на уловку с заменой счетчика, продала квартиру, а деньги перевела неизвестным. Ее обманывали несколько месяцев.

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