Кому должен платить квартирант, если хозяин умер?

07.03.2025 | 16:15

Вопрос от интернет-пользователя

Давно живу в съемной квартире, но на днях ее хозяин умер. Кому мне теперь платить?

Ответ юриста

Если в договоре аренды нет пункта о смерти собственника жилья, то документ сохраняет силу, пока не истечет срок его действия. В таком случае полномочия прежнего владельца перейдут к наследнику, который сможет вступить в права через полгода.

До того момента для оплаты аренды нужно либо завести отдельный счет и продолжать по графику переводить деньги на него, либо обратиться к нотариусу по месту жительства умершего, чтобы средства принимал он. Так вы сможете рассчитаться с новым хозяином, когда тот вступит в наследство.

Если выяснится, что у квартиры был единственный собственник, собственность перейдет муниципалитету и принимать дальнейшие решения о продлении договора или расторжении будет орган власти.