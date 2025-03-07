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Ликбез

Кому должен платить квартирант, если хозяин умер?

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Вопрос от интернет-пользователя

Давно живу в съемной квартире, но на днях ее хозяин умер. Кому мне теперь платить?

Ответ юриста

Если в договоре аренды нет пункта о смерти собственника жилья, то документ сохраняет силу, пока не истечет срок его действия. В таком случае полномочия прежнего владельца перейдут к наследнику, который сможет вступить в права через полгода.

До того момента для оплаты аренды нужно либо завести отдельный счет и продолжать по графику переводить деньги на него, либо обратиться к нотариусу по месту жительства умершего, чтобы средства принимал он. Так вы сможете рассчитаться с новым хозяином, когда тот вступит в наследство.

Если выяснится, что у квартиры был единственный собственник, собственность перейдет муниципалитету и принимать дальнейшие решения о продлении договора или расторжении будет орган власти.

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