Может ли работник 28 раз за год взять отпуск по 1 дню?

27.09.2023 | 13:45

Вопрос от интернет-пользователя

Может ли работник брать отпуск каждую неделю на один день вместо полноценного за год? Он хочет устроить себе четырехдневку.

Ответ юриста

Согласно статье 125 ТК РФ, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Однако одна из его частей не должна быть менее 14 календарных дней.

Других ограничений нет, так что человек может ходить в отпуск по одному дню, но лишь при согласии работодателя. Закон этого не запрещает.

Также сотрудник имеет право не включать выходные дни в свой отпуск, а взять его, к примеру, с понедельника по пятницу, но, опять же, если начальство пойдет навстречу.