Что делать, если нашел на улице оружие?

08.09.2023 | 15:00

Вопрос от интернет-пользователя

Знакомый нашел на улице огнестрельный пистолет. Что нужно делать?

Ответ юриста

Прежде всего необходимо обеспечить безопасность себе и окружающим. Нужно отойти на расстояние и не трогать находку. Единственно правильное решение - незамедлительно сообщить в полицию. Сотрудники приедут и заберут оружие.

Если ваш знакомый поднял пистолет и успел забрать домой, не стоит переживать, так как лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части и боеприпасы, освобождается от ответственности за их незаконное хранение.

Если оставить находку себе, можно понести уголовную ответственность. Статья 222 УК РФ гласит:

«1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -

наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового».