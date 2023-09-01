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Ликбез

Что делать, если потерял паспорт на машину?

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Вопрос от интернет-пользователя

Потерял ПТС, не могу найти. Можно ли его восстановить и куда нужно обращаться?

Ответ юриста

Если вы потеряли ПТС, необходимо сообщить об этом в Госавтоинспекцию.

Чтобы получить дубликат, вам потребуется предоставить паспорт владельца и полис ОСАГО.

Обратитесь в местное отделение ГИБДД и заполните соответствующую заявку. Отправить заявление можно и онлайн. Также будет необходимо оплатить госпошлину.

Обычно процедура восстановления занимает несколько часов.

ПТС - один из основных документов, подтверждающих регистрацию транспортного средства и его техническую исправность. В целях соблюдения правил дорожного движения, обеспечения безопасности и законности использования автомобиля его всегда необходимо иметь при себе.

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