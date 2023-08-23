Могут ли отказать в неоплачиваемом отпуске?

23.08.2023 | 13:00

Вопрос от интернет-пользователя

По графику отпуск еще не скоро, но мне нужно уйти срочно. Могут ли меня не отпустить в неоплачиваемый?

Ответ юриста

Согласно статье 128 ТК РФ, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты. Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем.

При этом работодатель может отказать в неоплачиваемом отпуске, если присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо.

По письменному заявлению некоторым категориям работников должны предоставить отпуск без сохранения заработной платы. К ним относятся:

- участники Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

- работающие пенсионеры по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;

- родители и жены (мужья) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающие инвалиды - до 60 календарных дней в году;

- работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней.