Можно ли без разрешения сделать в квартире перепланировку?

Вопрос от интернет-пользователя
Купили квартиру, хотим одну стену в ней снести, другую - построить. Нужно ли с кем-то согласовывать? Или можно без разрешения?
Ответ юриста
Нет, без разрешения сносить стены в квартире нельзя. Это опасно, поэтому требует согласования.
Статье 26 ЖК РФ гласит:
«1. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения».
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