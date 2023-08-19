Можно ли без разрешения сделать в квартире перепланировку?

19.08.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купили квартиру, хотим одну стену в ней снести, другую - построить. Нужно ли с кем-то согласовывать? Или можно без разрешения?

Ответ юриста

Нет, без разрешения сносить стены в квартире нельзя. Это опасно, поэтому требует согласования.

Статье 26 ЖК РФ гласит:

«1. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения».