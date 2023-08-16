Сколько хранится забытый багаж в аэропорту?

16.08.2023 | 12:30

Вопрос от интернет-пользователя

Торопились и забыли в аэропорту чемодан. Никак не успевали забрать. Сколько он может там храниться?

Ответ юриста

Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 гласит:

«Зарегистрированный багаж хранится в аэропорту, до которого должен быть доставлен согласно договору воздушной перевозки пассажира, в течение двух суток, включая день прибытия воздушного судна, без взимания дополнительной платы.

Дальнейшее хранение зарегистрированного багажа обеспечивается перевозчиком или обслуживающей организацией. Расходы за хранение багажа, не полученного пассажиром в течение срока, установленного настоящим пунктом, возмещаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».

Если багаж прибыл, но не был получен пассажиром, перевозчик должен обеспечить розыск владельца.

В общей сложности зарегистрированный багаж обязаны хранить полгода со дня направления хозяину уведомления о необходимости его получения, а если владельца так и не нашли - со дня прибытия воздушного судна в аэропорт.

По истечении указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен.