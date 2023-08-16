Сколько хранится забытый багаж в аэропорту?

Вопрос от интернет-пользователя
Торопились и забыли в аэропорту чемодан. Никак не успевали забрать. Сколько он может там храниться?
Ответ юриста
Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 гласит:
«Зарегистрированный багаж хранится в аэропорту, до которого должен быть доставлен согласно договору воздушной перевозки пассажира, в течение двух суток, включая день прибытия воздушного судна, без взимания дополнительной платы.
Дальнейшее хранение зарегистрированного багажа обеспечивается перевозчиком или обслуживающей организацией. Расходы за хранение багажа, не полученного пассажиром в течение срока, установленного настоящим пунктом, возмещаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».
Если багаж прибыл, но не был получен пассажиром, перевозчик должен обеспечить розыск владельца.
В общей сложности зарегистрированный багаж обязаны хранить полгода со дня направления хозяину уведомления о необходимости его получения, а если владельца так и не нашли - со дня прибытия воздушного судна в аэропорт.
По истечении указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀