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Ликбез

Сколько хранится забытый багаж в аэропорту?

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Вопрос от интернет-пользователя

Торопились и забыли в аэропорту чемодан. Никак не успевали забрать. Сколько он может там храниться?

Ответ юриста

Приказ Минтранса России от 28.06.2007 N 82 гласит:

«Зарегистрированный багаж хранится в аэропорту, до которого должен быть доставлен согласно договору воздушной перевозки пассажира, в течение двух суток, включая день прибытия воздушного судна, без взимания дополнительной платы.

Дальнейшее хранение зарегистрированного багажа обеспечивается перевозчиком или обслуживающей организацией. Расходы за хранение багажа, не полученного пассажиром в течение срока, установленного настоящим пунктом, возмещаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».

Если багаж прибыл, но не был получен пассажиром, перевозчик должен обеспечить розыск владельца.

В общей сложности зарегистрированный багаж обязаны хранить полгода со дня направления хозяину уведомления о необходимости его получения, а если владельца так и не нашли - со дня прибытия воздушного судна в аэропорт.

По истечении указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен.

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