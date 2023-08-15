Можно ли отказаться от кредита после его одобрения?

Вопрос от интернет-пользователя
Планировал взять кредит в банке, его уже одобрили, но я передумал. Могу ли я отказаться и не брать ничего?
Ответ юриста
Да, по закону вы можете отказаться. Статья 807 ГК РФ гласит:
«Заемщик по договору займа, в силу которого займодавец обязался предоставить заем, вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом займодавца до установленного договором срока передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время до момента получения займа, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором займа, заемщиком по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность».
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