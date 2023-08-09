Что делать, если потерял водительские права?

09.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Выронил где-то водительские права. Что теперь делать? Нужно ли заново сдавать на них?

Ответ юриста

Сдавать заново экзамены не нужно, как и проходить медосмотр - вы можете восстановить потерянный документ. Для этого необходимо обратиться в Госавтоинспекцию лично, через МФЦ либо на «Госуслугах».

Потребуется написать заявление и предоставить необходимые документы - паспорт и квитанцию об уплате госпошлины.

Затем вам выдадут водительское удостоверение, идентичное потерянному, но с надписью «Дубликат».