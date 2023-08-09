Что делать, если потерял водительские права?

Вопрос от интернет-пользователя
Выронил где-то водительские права. Что теперь делать? Нужно ли заново сдавать на них?
Ответ юриста
Сдавать заново экзамены не нужно, как и проходить медосмотр - вы можете восстановить потерянный документ. Для этого необходимо обратиться в Госавтоинспекцию лично, через МФЦ либо на «Госуслугах».
Потребуется написать заявление и предоставить необходимые документы - паспорт и квитанцию об уплате госпошлины.
Затем вам выдадут водительское удостоверение, идентичное потерянному, но с надписью «Дубликат».
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