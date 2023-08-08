Могут ли уволить, если не прошел аттестацию?

08.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

На работе проходили аттестацию, я не справился. Говорят, меня могут уволить. Так ли это?

Ответ юриста

Да, с вами могут расторгнуть трудовой договор согласно статье 81 ТК РФ. В ней говорится, что несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, является поводом для увольнения.

Однако это допускается только в том случае, если на месте не имеется другой работы, которую он бы смог выполнять с учетом его состояния здоровья.

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.