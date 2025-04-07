Участник СВО назначен зампредом правительства Пензенской области

07.04.2025 | 13:56

С понедельника, 7 апреля, в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступил участник президентской кадровой программы «Время героев» Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей «За отвагу». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Артем Николаев, уроженец Пензы, будет курировать в регионе молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».

«Теперь свои лучшие качества - умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения - ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе», - отметил глава региона.

Олег Мельниченко является наставником Артема Николаева в программе «Время героев».

«Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы. Артем Михайлович - ответственный, надежный и неравнодушный человек, искренне преданный Родине», - подчеркнул губернатор.