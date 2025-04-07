Сетевое издание|18+|Понедельник|7 апр 2025|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

Участник СВО назначен зампредом правительства Пензенской области

Печать
Telegram

С понедельника, 7 апреля, в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступил участник президентской кадровой программы «Время героев» Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей «За отвагу». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Артем Николаев, уроженец Пензы, будет курировать в регионе молодежную политику, вопросы оказания гуманитарной и иной помощи военнослужащим в ходе СВО, сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями, работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».

«Теперь свои лучшие качества - умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения - ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе», - отметил глава региона.

Олег Мельниченко является наставником Артема Николаева в программе «Время героев».

«Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы. Артем Михайлович - ответственный, надежный и неравнодушный человек, искренне преданный Родине», - подчеркнул губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте