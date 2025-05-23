Почему не стоит есть «попки» огурцов?

Вопрос от интернет-пользователя
Все всегда отрезают «попки» у огурцов, потому что они горькие. А можно ли их есть?
Ответ специалиста
В кончиках огурцов, которыми они были прикреплены к стеблю, содержатся концентрированные горькие вещества - кукурбитацины.
Если их много, это может указывать на стресс растений во время созревания (например, из-за недостатка воды или высоких температур).
Горечь испортит удовольствие от еды, но это не единственная причина, почему так называемые «попки» стоит отрезать. Кукурбитацины способны привести к расстройству желудка и даже пищевому отравлению, хотя подобное случается в основном только при употреблении в больших количествах.
Чтобы избежать возможных проблем, лучше удалять кончики огурцов.
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