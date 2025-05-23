Ликбез

Что такое кулуары и почему они так называются?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Решение пока не принято, обсуждают в кулуарах. Это где? Что такое кулуары?

Французское слово «кулуар» переводится как «коридор». В прямом смысле кулуары - это не любые коридоры, а только в больших общественных зданиях, например в парламенте. Там расположены боковые залы для отдыха, свободного обмена мнениями, неофициальных встреч.

Поэтому и родилось переносное значение: «обсудить в кулуарах» - то есть «неофициально». Кулуарное обсуждение, кулуарные разговоры не предназначены для публичной огласки, ведутся не в зале заседаний, а «в коридорах». В том числе и «в коридорах власти».

Этот устойчивый оборот появился благодаря английскому писателю Чарльзу Перси Сноу: в середине ХХ века большую популярность завоевал его роман под названием «Коридоры власти». С тех пор так иносказательно говорят о закрытых от общественности процессах во властных сферах, где принимаются важные политические решения.

Кстати, понятное всем слово «коридор» буквально можно перевести как «бегалище», ведь восходит оно к латинскому currere, что значит «бежать».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

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