Как убрать жвачку, прилипшую к волосам?

27.05.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У дочери в волосах запуталась жвачка, очень жалко выстригать. Можно ли убрать ее без таких жертв?

Ответ специалиста

Прилипшую к волосам жвачку убрать можно. Есть несколько вариантов, как это сделать.

Масло

Нанесите растительное, оливковое или кокосовое масло (подходит и арахисовое) на пострадавший участок - это поможет размягчить жвачку. После аккуратно расчесывайте волосы, убирая резинку пальцами.

Лед

Приложите к жвачке кубик льда или любой другой холодный предмет, чтобы она затвердела и стала ломкой. Попробуйте ее раскрошить и вычесать.

Сода

Смешайте ее с водой до состояния пасты, нанесите на волосы и начните растирать.

После процедуры хорошо промойте голову.