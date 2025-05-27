Как убрать жвачку, прилипшую к волосам?

Вопрос от интернет-пользователя
У дочери в волосах запуталась жвачка, очень жалко выстригать. Можно ли убрать ее без таких жертв?
Ответ специалиста
Прилипшую к волосам жвачку убрать можно. Есть несколько вариантов, как это сделать.
Масло
Нанесите растительное, оливковое или кокосовое масло (подходит и арахисовое) на пострадавший участок - это поможет размягчить жвачку. После аккуратно расчесывайте волосы, убирая резинку пальцами.
Лед
Приложите к жвачке кубик льда или любой другой холодный предмет, чтобы она затвердела и стала ломкой. Попробуйте ее раскрошить и вычесать.
Сода
Смешайте ее с водой до состояния пасты, нанесите на волосы и начните растирать.
После процедуры хорошо промойте голову.
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