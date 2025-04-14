Дмитрий Максимов назначен главврачом больницы № 6

14.04.2025 | 11:53

Новым главврачом клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина назначен кандидат медицинских наук Дмитрий Максимов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 14 апреля.

«6-я больница ему не чужая. Там он трудился сначала врачом приемного отделения, кардиологом и анестезиологом, а к настоящему моменту руководил региональным сосудистым центром», - пояснил глава региона на своих страницах в соцсетях.

Олег Мельниченко подчеркнул: Дмитрий Максимов неоднократно выезжал в служебные командировки в зону СВО, проводил медицинские консультации для жителей подшефных районов Запорожской области и имеет нагрудный знак за самоотверженность и профессионализм.

«Уверен, что он справится с поставленными задачами», - подчеркнул губернатор.

К новым служебным обязанностям Дмитрий Максимов приступит с 1 мая.

Андрей Кибиткин, который занимал пост главврача в больнице № 6 с ноября 2021 года (после Дмитрия Зиновьева), назначен на аналогичную должность в областную больницу имени Н. Н. Бурденко.