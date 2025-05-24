Как отбелить зубы кожурой банана?

24.05.2025 | 09:00

Вопрос от интернет-пользователя

Слышал, что некоторые отбеливают зубы обычной кожурой банана. Работает ли этот метод?

Ответ специалиста

Отбеливание зубов с помощью банана - популярный народный метод. В кожуре содержатся калий, магний и марганец, которые помогают осветлить эмаль. Однако не стоит рассчитывать, что результат будет впечатляющим. Скорее всего, он окажется слабовыраженным.

Для начала нужно почистить зубы от налета как обычно - зубной щеткой с пастой. Потом возьмите кожуру и ее внутренней стороной аккуратно протрите эмаль. Подождите 2-3 минуты перед тем, как прополоскать рот, а затем не ешьте и не пейте в течение получаса.

Важно понимать, что метод стоит расценивать как дополнение, а не замену профессиональной чистке и отбеливанию. Злоупотреблять им не стоит.