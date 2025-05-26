«ПрофЕссоры» или «профессорА» - где ударение?

26.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Выпускники школ скоро станут студентами, и в вузах их встретят профЕссоры. Или профессорА? Как правильно?

Правильно с ударением на конечный слог: профессорА. Во множественном числе этого слова ударение всегда на окончании: обращусь к профессорАм, у профессорОв, вуз гордится профессорАми.

«Профессор» (не забудем в слове удвоенное С, а не Ф) - это ученое звание и должность научного работника, преподавателя высшей школы. Еще в вузах работают доценты - это тоже должность и звание преподавателя, ниже рангом.

Профессора и доценты - люди образованные и умные, поэтому по отношению к любому, кто считает себя слишком умным, в шутку говорят: «Тоже мне доцент!» или «Выискался профессор кислых щей!»

Оба слова из интернационального языка - латыни, и в значении обоих прямое указание на процесс обучения. «Профессор» - от латинского profiteor, буквально «публично заявляю о своих знаниях», «преподаю». «Доцент» - от docentis, то есть «учащий», «обучающий».

Вы удивитесь, но было когда-то и мужское имя Доцент (с отчеством Доцентович) - оно зафиксировано в словаре русских личных имен.

Будем говорить грамотно!