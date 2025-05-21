Что значит слово «мероприятие» и как оно появилось?

21.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то спрашивает: «Где был?» - «На одном мероприятии». А что такое мероприятие?

«Мероприятие» - слово, в котором сложились два: «мера» и «приять». Второе (в современном звучании - с Н, «принять») понимается как «совершить, осуществить что-то».

Устойчивый оборот «принять меры» поможет определить значение: мероприятие - это «организованное действие» или «совокупность действий (или мер), которые направлены на достижение определенной цели».

Слово официальное, на что указывает словарь. В обычной речи оно не очень уместно, если только не использовать его в шутку. Так, в знаменитой комедии «Карнавальная ночь» сатирический персонаж товарищ Огурцов изъясняется канцелярским языком и постоянно твердит: «Было такое мероприятие».

В официальном отчете вполне уместно сообщить о праздничных мероприятиях или мероприятиях по уборке территории.

В обычной речи лучше использовать многочисленные синонимы, которые уточнят, что сделано, что произошло: праздник, торжество, уборка, классный час, экскурсия, встреча с интересными людьми и т.п. Главное - чтобы эти мероприятия были, как говорится, не для галочки.

Будем говорить грамотно и выразительно!