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Общество

Андрей Кибиткин возглавит областную больницу им. Н. Н. Бурденко

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Андрей Кибиткин оставил пост главврача клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина и займет аналогичную должность в Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 14 апреля.

Андрей Кибиткин возглавлял больницу № 6 с ноября 2021 года (после Дмитрия Зиновьева).

До этого он с 2017 года заведовал отделением травматологии и ортопедии в областной больнице.

По словам губернатора, к новым служебным обязанностям Андрей Станиславович приступит 1 мая. «У него есть 2 недели, чтобы передать дела преемнику», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Андрей Кибиткин возглавит областную больницу им. Н. Н. Бурденко

О дальнейшей судьбе нынешнего главврача областной больницы губернатор не упомянул. Александр Никишин руководил учреждением в течение нескольких лет до назначения на пост министра в июне 2019 года, а затем вернулся туда в августе 2021-го.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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