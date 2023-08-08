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Ликбез

Кто должен отвечать за травму ребенка в школе?

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Вопрос от интернет-пользователя

Детям сказали убираться в школе, мой сын пошел. Когда мыли парты, то стулья поставили на них сверху. В итоге один упал на голову моему ребенку. У сына ушиб и болит голова, ездили в травмпункт. Кто в этом виноват и что делать?

Ответ юриста

Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

Травма получена внутри учебного заведения, значит, спрос с него, так как сотрудники не осуществили должного контроля и не обеспечили безопасность школьника.

Вы имеете право написать претензию на возмещение вреда здоровью, компенсацию морального вреда и взыскание убытков.

Размер компенсации определяется по соглашению сторон. Если договориться с руководством школы не удастся, необходимо обратиться в суд.

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