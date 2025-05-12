В Пензенской области 13-летний подросток сел за руль и попал в ДТП

12.05.2025 | 09:37

На трассе Городище - Никольск - Ночка - граница области произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

По словам очевидца, за рулем автомобиля ВАЗ-2110 был 13-летний подросток. Потеряв управление, он сначала врезался в световую опору, а затем столкнулся с грузовиком DongFeng.

В МКУ Городищенского района «Служба спасения» уточнили подробности произошедшего. Авария произошла на улице Фабричной в Городище. Сообщение о ней поступило 9 мая в 5:57.

«На месте обнаружено столкновение грузового автомобиля и ВАЗ-2110. По предварительным данным, отечественным автомобилем управляли несовершеннолетие подростки, которые с места аварии скрылись. Пострадавших и погибших нет», - проинформировали в ведомстве.

Случаи, когда несовершеннолетние садятся за руль автомобиля и попадают в ДТП, в Пензенской области не редкость.

Так, 17 февраля на улице Проходной в Пензе автомобиль ВАЗ-2108 наехал на большегруз Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. За рулем «восьмерки» находился 15-летний подросток. Он и его 16-летний пассажир были госпитализированы с травмами.

В ночь на 15 июня 2024 года в Иссинском районе 15-летний подросток на «Ладе-Гранте» не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. Юный водитель погиб, а 17-летний пассажир оказался в больнице с травмами.