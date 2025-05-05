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Жара «нетерпимая» или «неСтерпимая»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Мы привыкли к переменам погоды: то холод, то жара нетерпимая. Или все-таки нестерпимая? Как правильно?

Снова нас могут ввести в заблуждение паронимы - слова с одинаковым корнем, но разными значениями. «Нетерпимый» и «неСтерпимый» - в нашем случае различие определяет приставка С-.

Она оказалась сразу за отрицательной НЕ- в прилагательном «неСтерпимый». Это такой, который невозможно стерпеть, трудно перенести, иначе - «невыносимый»: нестерпимый мороз или, наоборот, нестерпимая жара. И еще нестерпимая боль, обида и даже скука. Одно условие: прилагательное «нестерпимый» обычно сочетается с неодушевленными существительными.

А «нетерпимый», без С, - и с одушевленными тоже. «Нетерпимый», во-первых, значит «недопустимый». Нетерпимые условия, нетерпимое положение или поведение нельзя терпеть, с ними нельзя мириться. Во-вторых, нетерпимым называют человека, который сам не допускает чужого мнения, не привык считаться с чужими взглядами, такая у него нетерпимая натура. Нет в нем терпимости - снисходительности.

Будем говорить грамотно!

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