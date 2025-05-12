Сетевое издание|18+|Понедельник|12 мая 2025|23:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Учеба

На капремонт школы в селе Плесс выделено более 27 млн рублей

Печать
Telegram

В средней школе села Плесс Мокшанского района начался капитальный ремонт, который не проводился ни разу за почти 40-летнее существование здания.

На капремонт школы в селе Плесс выделено более 27 млн рублей

Школа на 320 мест была построена в 1986-м. В этом году в ней учатся 80 человек, в том числе из сел Подгорного, Михайловка, Знаменского, Марфино, Скачки.

На капремонт школы в селе Плесс выделено более 27 млн рублей

В здании приведут в порядок кровлю, заменят оконные блоки и двери, обновят входные группы. Также проект включает внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, обновление пожарной сигнализации.

На капремонт школы в селе Плесс выделено более 27 млн рублей

Сейчас завершены демонтажные работы, заменены стеклопакеты. Проложены новые коммуникации, в том числе водопровод и канализация. На втором этаже идет штукатурка стен.

На капремонт школы в селе Плесс выделено более 27 млн рублей

Также ведутся электротехнические работы, прокладка канализационных труб, возведение перегородок из кирпича, замена оконных блоков. Общий объем выполненных работ составляет 15%.

Сумма муниципального контракта составляет более 27 млн рублей. Капремонт должен завершиться до 27 августа.

Кроме того, в учебном заведении появится новая мебель и современное оборудование кабинетов. На эти цели предусмотрено 9 млн рублей.

Как сообщили в Министерстве образования Пензенской области, на время ремонта ученики занимаются в филиале школы села Широкоис в селе Подгорном, которое находится на расстоянии 7 км от Плесса. Детей привозят на занятия школьные автобусы, в образовательном учреждении организовано их питание.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минобразования
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте