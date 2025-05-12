На капремонт школы в селе Плесс выделено более 27 млн рублей

12.05.2025 | 20:37

В средней школе села Плесс Мокшанского района начался капитальный ремонт, который не проводился ни разу за почти 40-летнее существование здания.

Школа на 320 мест была построена в 1986-м. В этом году в ней учатся 80 человек, в том числе из сел Подгорного, Михайловка, Знаменского, Марфино, Скачки.

В здании приведут в порядок кровлю, заменят оконные блоки и двери, обновят входные группы. Также проект включает внутреннюю отделку помещений, электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения и водоотведения, обновление пожарной сигнализации.

Сейчас завершены демонтажные работы, заменены стеклопакеты. Проложены новые коммуникации, в том числе водопровод и канализация. На втором этаже идет штукатурка стен.

Также ведутся электротехнические работы, прокладка канализационных труб, возведение перегородок из кирпича, замена оконных блоков. Общий объем выполненных работ составляет 15%.

Сумма муниципального контракта составляет более 27 млн рублей. Капремонт должен завершиться до 27 августа.

Кроме того, в учебном заведении появится новая мебель и современное оборудование кабинетов. На эти цели предусмотрено 9 млн рублей.

Как сообщили в Министерстве образования Пензенской области, на время ремонта ученики занимаются в филиале школы села Широкоис в селе Подгорном, которое находится на расстоянии 7 км от Плесса. Детей привозят на занятия школьные автобусы, в образовательном учреждении организовано их питание.