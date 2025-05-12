Что такое хрестоматия и для чего она нужна?

12.05.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Столько всего нужно успеть прочитать за лето! Хорошо, что есть хрестоматия. А что это такое и как пишется слово?

Правильно с первой гласной буквой Е и второй О: хрЕстОматия.

Каждый школьник и студент знает: хрестоматия - это такая книга, в которой собрано все самое важное по предмету. И если не самое интересное, то уж точно полезное.

Это подтвердит история слова. Оно родилось в греческом языке в результате сложения. Вторая его часть, mathos, от греческого manthanō, что значит «понимаю, учусь, изучаю». Этот древний корень мы встречаем и в греческом слове «математика», и в русском «мудрый», то есть «ученый».

А первая часть, chrēstos, означает «хороший, полезный». Так что хрестоматия буквально «полезное знание».

Сегодня это учебное пособие, сборник избранных произведений известных писателей или ученых по разным отраслям знания: литературе, истории, естественным наукам. В хрестоматии приведена информация, которую должен усвоить каждый. Поэтому хрестоматийным называют то, что должно быть всем известно, будь то хрестоматийный пример или хрестоматийная истина.

Будем говорить и писать грамотно!