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Что означает выражение «вилами по воде»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Гадаем: будет, не будет - все вилами по воде писано. Что это значит и почему так говорят?

Без воды, как известно, «и ни туды, и ни сюды». Фразу «много воды утекло» понимают как «прошло много времени». «Хватит воду в ступе толочь» говорят, когда хотят прекратить бессмысленное повторение одного и того же. Разоблачая мошенников, их выводят на чистую воду.

А если что-то вилами по воде писано - понятно, что еще ничего не решено, все сомнительно.

По одной из версий, это русское выражение - перевод латинского in aqua scribes («писать по воде»). Так говорили древние о легкомысленных, неосновательных клятвах, ведь что ни пиши на воде, следов не останется. И этот оборот известен многим европейским языкам.

Но почему в русском по воде пишут вилами? Первым приходит на ум сельскохозяйственное орудие, однако не оно вошло в устойчивое выражение. «Вилами» (от глагола «вить») когда-то называли круги на воде от брошенного туда камня. По их форме пытались предсказывать будущее.

Гадания сбывались редко, вот и стали судить о маловероятном событии как «вилами по воде писано».

И мы говорим грамотно и выразительно!

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