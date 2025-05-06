06.05.2025 | 15:28

Вопрос от интернет-пользователя

Как правильно ухаживать за зубной щеткой, чтобы она всегда выглядела как новая?

Ответ специалиста

Чтобы зубная щетка служила верой и правдой, за ней нужно правильно ухаживать:

- после использования хорошо промывайте щетку под проточной водой, чтобы убрать остатки пасты и грязь;

- храните щетку в сухом проветриваемом месте, иначе на ней могут появиться плесень и бактерии;

- держите ее отдельно, а не в стакане с щетками других членов семьи, предметы не должны контактировать;

- меняйте изделие раз в 3-4 месяца или чаще, если щетинки быстро изнашиваются;

- в случае болезни желательно заменить щетку сразу после выздоровления, чтобы не заразиться повторно;

- дезинфицируйте щетку, например, погрузив на несколько минут в раствор перекиси водорода.