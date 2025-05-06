Вопрос от интернет-пользователя
Как правильно ухаживать за зубной щеткой, чтобы она всегда выглядела как новая?
Ответ специалиста
Чтобы зубная щетка служила верой и правдой, за ней нужно правильно ухаживать:
- после использования хорошо промывайте щетку под проточной водой, чтобы убрать остатки пасты и грязь;
- храните щетку в сухом проветриваемом месте, иначе на ней могут появиться плесень и бактерии;
- держите ее отдельно, а не в стакане с щетками других членов семьи, предметы не должны контактировать;
- меняйте изделие раз в 3-4 месяца или чаще, если щетинки быстро изнашиваются;
- в случае болезни желательно заменить щетку сразу после выздоровления, чтобы не заразиться повторно;
- дезинфицируйте щетку, например, погрузив на несколько минут в раствор перекиси водорода.
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