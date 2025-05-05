Нужно ли заправлять кровать по утрам?

05.05.2025 | 13:09

Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно слышу от разных людей, что кровать по утрам заправлять не нужно. Так ли это на самом деле?

Ответ специалиста

Заправлять кровать или нет - вопрос личных предпочтений и привычек. Есть несколько аргументов как за, так и против.

Причины заправлять кровать:

- гигиена: заправленная постель помогает сохранить чистоту белья и снижает накопление пыли и грязи, особенно в семьях с детьми и домашними животными;

- эстетика: заправленная кровать создает более аккуратный вид в спальне;

- психологический эффект: ритуал дарит чувство порядка, что помогает начать день продуктивно.

Тем не менее некоторые люди предпочитают не заправлять кровать, и в этом тоже есть свои плюсы:

- вентилирование: так белье может проветриться и высохнуть после ночи. Дело в том, что тепло и влага создают идеальные условия для пылевых клещей (они не опасны, однако продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию);

- экономия времени: не заправляя постель, за жизнь человек может сэкономить около 5 000 часов свободного времени;

- личные предпочтения: некоторые считают, что так кровать выглядит более уютной.

При этом многие специалисты рекомендуют все же заправлять постель, но не сразу, а дав ей проветриться в течение получаса.