Минпросвещения внесло изменения в расписание ЕГЭ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор РФ скорректировали расписание ЕГЭ в этом году. На сдачу математики и русского языка отвели два дня вместо одного.
Согласно прежнему документу, опубликованному на портале правовых актов, досрочный период ЕГЭ прошел с 21 марта по 21 апреля. Основной этап запланирован с 23 мая по 23 июня, а дополнительный - с 4 по 23 сентября.
Даты сдачи экзаменов в основном периоде в соответствии с внесенными корректировками теперь выглядят вот так:
- 23 мая - история, литература, химия;
- 26 мая - математика базового и профильного уровней;
- 27 мая - математика базового и профильного уровней;
- 29 мая - русский язык;
- 30 мая - русский язык;
- 2 июня - обществознание, физика;
- 5 июня - биология, география, иностранные языки (письменная часть);
- 10 июня - иностранные языки (устная часть), информатика;
- 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика.
Ранее в расписании отсутствовали 26 и 29 мая, выделенные на русский и математику. Как пишет «Парламентская газета», даты добавили по просьбе властей Белгородской области.
«Решение направлено на повышение удобства для школьников и снижение организационной нагрузки. Два дня для обязательных предметов позволят лучше распределить нагрузку, особенно для тех, кто сдает несколько экзаменов в сжатые сроки, уменьшить стресс в случае непредвиденных обстоятельств - болезни или технических проблем», - процитировало издание зампредседателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилу Скаковскую.
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