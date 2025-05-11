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Учеба

Минпросвещения внесло изменения в расписание ЕГЭ

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Минпросвещения РФ и Рособрнадзор РФ скорректировали расписание ЕГЭ в этом году. На сдачу математики и русского языка отвели два дня вместо одного.

Согласно прежнему документу, опубликованному на портале правовых актов, досрочный период ЕГЭ прошел с 21 марта по 21 апреля. Основной этап запланирован с 23 мая по 23 июня, а дополнительный - с 4 по 23 сентября.

Даты сдачи экзаменов в основном периоде в соответствии с внесенными корректировками теперь выглядят вот так:

- 23 мая - история, литература, химия;

- 26 мая - математика базового и профильного уровней;

- 27 мая - математика базового и профильного уровней;

- 29 мая - русский язык;

- 30 мая - русский язык;

- 2 июня - обществознание, физика;

- 5 июня - биология, география, иностранные языки (письменная часть);

- 10 июня - иностранные языки (устная часть), информатика;

- 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика.

Ранее в расписании отсутствовали 26 и 29 мая, выделенные на русский и математику. Как пишет «Парламентская газета», даты добавили по просьбе властей Белгородской области.

«Решение направлено на повышение удобства для школьников и снижение организационной нагрузки. Два дня для обязательных предметов позволят лучше распределить нагрузку, особенно для тех, кто сдает несколько экзаменов в сжатые сроки, уменьшить стресс в случае непредвиденных обстоятельств - болезни или технических проблем», - процитировало издание зампредседателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилу Скаковскую.

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