Что делать, если нарушены границы участка?

Вопрос от интернет-пользователя
Соседи нарушили границы моего участка, поставили забор. Что делать?
Ответ юриста
Если границы вашего участка нарушены, необходимо принять следующие меры.
1) Проведите собственную проверку: тщательно изучите документы и планы вашего участка, чтобы удостовериться в точных границах и размерах.
2) Поговорите с соседями: возможно, так вам удастся урегулировать спорную ситуацию. Объясните свои претензии и предоставьте им необходимые доказательства.
3) Обратитесь в Росреестр: если разговор не привел к решению проблемы, напишите заявление о нарушении границ участка в управление ведомства.
После получения заявления госинспекторы проведут проверку и направят соседям предписание на устранение нарушения.
Если же и в этом случае добиться результата не удастся, обращайтесь в суд.
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