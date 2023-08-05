Что делать, если нарушены границы участка?

05.08.2023 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Соседи нарушили границы моего участка, поставили забор. Что делать?

Ответ юриста

Если границы вашего участка нарушены, необходимо принять следующие меры.

1) Проведите собственную проверку: тщательно изучите документы и планы вашего участка, чтобы удостовериться в точных границах и размерах.

2) Поговорите с соседями: возможно, так вам удастся урегулировать спорную ситуацию. Объясните свои претензии и предоставьте им необходимые доказательства.

3) Обратитесь в Росреестр: если разговор не привел к решению проблемы, напишите заявление о нарушении границ участка в управление ведомства.

После получения заявления госинспекторы проведут проверку и направят соседям предписание на устранение нарушения.

Если же и в этом случае добиться результата не удастся, обращайтесь в суд.