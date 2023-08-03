Нужно ли платить алименты на усыновленного ребенка?

Вопрос от интернет-пользователя
Развелись с мужем, а у меня есть ребенок, которого он успел усыновить. Могу ли требовать алименты?
Ответ юриста
Да, можете. Алименты на усыновленных детей выплачиваются так же, как и на родных.
Статья 137 СК РФ гласит:
«Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники - по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению».
Согласно статье 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
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