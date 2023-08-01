Когда прекращается опека над ребенком?

01.08.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я опекун 10-летнего ребенка. Когда прекращается опека над несовершеннолетним?

Ответ юриста

Статья 40 ГК РФ гласит:

«2. По достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27)».