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Ликбез

Когда прекращается опека над ребенком?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я опекун 10-летнего ребенка. Когда прекращается опека над несовершеннолетним?

Ответ юриста

Статья 40 ГК РФ гласит:

«2. По достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27)».

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